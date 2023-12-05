Фора (+1,5) прошла во всех домашних матчах «Лутона» в сезоне АПЛ. С «Арсеналом» сыграет за 2.20

«Лутон» примет «Арсенал» в 15-м туре чемпионата Англии.

Хозяева ни разу в этом сезоне не проигрывали на своем поле с разницей более чем в один мяч.

В игре с «Арсеналом» фора (+1,5) идет с коэффициентом 2.20. Поставить на то, что «Лутон» проиграет с разницей минимум в два мяча, можно за 1.67.

Матч состоится 5 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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