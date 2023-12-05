Суперкомпьютер Opta дает 82% на прямой вылет «Сочи» из РПЛ, букмекеры – коэффициент 1.75

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Суперкомпьютер считает «Сочи» фаворитом на прямой вылет из Мир РПЛ.

Компания Opta Sports спрогнозировала результаты сезона РПЛ с помощью суперкомпьютера.

В основе прогноза лежит 1000 симуляций турнира, итогом которых становится усредненный результат.

Главным претендентом на вылет считается «Сочи». Вероятность прямого вылета клуба за тур выросла с 60% до 81,6%. Букмекеры оценивают такой расклад коэффициентом 1.75.

Шансы клубов РПЛ на прямой вылет по версии Opta и букмекеров:

1. «Сочи» – 81,6% (1.75 – букмекеры)

2. «Балтика» – 57,7% (1.85)

3. «Оренбург» – 27,3% (2.40)

4. «Ахмат» – 13% (5.50)

5. «Урал» – 9% (7.50)

6. «Факел» – 5,6% (5.00)

7. «Ростов» – 2,5% (–)

8. «Пари НН» – 1% (25.00)

9. «Рубин» – 0,1% (–)

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