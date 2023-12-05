Суперкомпьютер Opta дает 82% на прямой вылет «Сочи» из РПЛ, букмекеры – коэффициент 1.75
Суперкомпьютер считает «Сочи» фаворитом на прямой вылет из Мир РПЛ.
Компания Opta Sports спрогнозировала результаты сезона РПЛ с помощью суперкомпьютера.
В основе прогноза лежит 1000 симуляций турнира, итогом которых становится усредненный результат.
Главным претендентом на вылет считается «Сочи». Вероятность прямого вылета клуба за тур выросла с 60% до 81,6%. Букмекеры оценивают такой расклад коэффициентом 1.75.
Шансы клубов РПЛ на прямой вылет по версии Opta и букмекеров:
1. «Сочи» – 81,6% (1.75 – букмекеры)
2. «Балтика» – 57,7% (1.85)
3. «Оренбург» – 27,3% (2.40)
4. «Ахмат» – 13% (5.50)
5. «Урал» – 9% (7.50)
6. «Факел» – 5,6% (5.00)
7. «Ростов» – 2,5% (–)
8. «Пари НН» – 1% (25.00)
9. «Рубин» – 0,1% (–)