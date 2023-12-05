Овечкин без голов 7 матчей подряд. Букмекеры уверены, что он побьет рекорд Гретцки

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкин не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).

Капитан «Вашингтона» не забил в 7 матчах подряд. Это случилось впервые с весны 2017 года.

В том же году Овечкин установил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов в рамках одного сезона.

38-летний нападающий забросил лишь пять шайб в 22 матчах сезона НХЛ, но букмекеры продолжают верить в то, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге. «Тенниси» дает на это 1.60, обратная ставка сыграет за 2.20.

Овечкин отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.

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16 комментариев
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Ответ paha
Почему ты во всех тема про Овечкина сидишь ? если тебя он так бесит ? )))) Представляю твою злобу когда он рекорд побьет ))))
зависть из за того что его унылая вялая Джина сидит на горбу у Кросби, а у Ови шансы войти в вечность
+2
-1
+1
НЕ ПОБЬЁТ !!! С такой игрой и таким составом шансов нет .
+4
-4
0
Так нет особой проблемы побить рекорд - по времени ведь никто не ограничивает, можно этот сезон и ещё 2-3 базироваться в офисе на прямых
+3
-3
0
Да, всем на ...ть, кроме ваты и Овцова
+2
-2
0
Ещё и рекорд выдуманный.
Настоящий рекорд - это количество голов в НХЛ, а не отдельно в регулярке
+1
-1
0
Побьёт конечно, вопрос только в 39 или 45 лет
0
0
0
Ответ Splin
какое резко? 67, 2 по 3 60..где тут резкость то
60 – это уже на целых 5 голов меньше чем Овечкину удавалось забивать за один сезон. Рекорд окажется вообще рядом.
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Ответ AminO2
Пара-тройка хет-триков приблизит просто резко. Шансы высокие.
Вот только шансы на пару-тройку хет-триков близки к 0
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Ответ AminO2
60 – это уже на целых 5 голов меньше чем Овечкину удавалось забивать за один сезон. Рекорд окажется вообще рядом.
ну так мы рассмотреои спокойный вариант.
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Ответ Maxim Shumov
Так нет особой проблемы побить рекорд - по времени ведь никто не ограничивает, можно этот сезон и ещё 2-3 базироваться в офисе на прямых
Почему ты во всех тема про Овечкина сидишь ? если тебя он так бесит ? ))))

Представляю твою злобу когда он рекорд побьет ))))
+3
-3
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Burel
Ещё и рекорд выдуманный. Настоящий рекорд - это количество голов в НХЛ, а не отдельно в регулярке
в плей-офф по 7 матчей с одной и той же командой можно сыграть за раз, такое глупо плюсовать к регулярке
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Ответ Burel
Ещё и рекорд выдуманный. Настоящий рекорд - это количество голов в НХЛ, а не отдельно в регулярке
Всегда шло раздельно. РЧ и ПО. Просто Для многих очки, голы, пенелачи в ПО весомей, нежели РЧ
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