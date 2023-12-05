Овечкин без голов 7 матчей подряд. Букмекеры уверены, что он побьет рекорд Гретцки

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкин не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).

Капитан « » не забил в 7 матчах подряд. Это случилось впервые с весны 2017 года.

В том же году установил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов в рамках одного сезона.

38-летний нападающий забросил лишь пять шайб в 22 матчах сезона , но букмекеры продолжают верить в то, что он побьет рекорд по голам в лиге. «Тенниси» дает на это 1.60, обратная ставка сыграет за 2.20.

Овечкин отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.

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