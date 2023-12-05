Овечкин без голов 7 матчей подряд. Букмекеры уверены, что он побьет рекорд Гретцки
Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Овечкин не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).
Капитан «Вашингтона» не забил в 7 матчах подряд. Это случилось впервые с весны 2017 года.
В том же году Овечкин установил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов в рамках одного сезона.
38-летний нападающий забросил лишь пять шайб в 22 матчах сезона НХЛ, но букмекеры продолжают верить в то, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге. «Тенниси» дает на это 1.60, обратная ставка сыграет за 2.20.
Овечкин отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.
«Жирона» идет в лидерах Испании – а чемпионский «Лестер» начинал даже хуже! Много ли у них общего?
Настоящий рекорд - это количество голов в НХЛ, а не отдельно в регулярке
Представляю твою злобу когда он рекорд побьет ))))