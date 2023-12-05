«Металлург» забросил ЦСКА 2 и менее шайб в 6 из 7 последних матчей. Тренд продлится за 2.14
«Металлург» встретится с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
В 6 из 7 последних личных встреч «Металлург» забил максимум два гола. В сегодняшней игре на продление тренда дают коэффициент 2.14.
Клуб из Магнитогорска – фаворит за 2.02. На победу ЦСКА дают 3.30, на ничью – 4.10.
Матч пройдет 5 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
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