Макдэвид – явный букмекерский фаворит гонки бомбардиров НХЛ, хотя отстает от Кучерова на 13 очков

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Коннор Макдэвид набрал 29 (8+21) очков в 20 матчах сезона НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» занимает 15-е место в гонке бомбардиров лиги, отставая от лидирующего Никиты Кучерова на 13 очков.

Несмотря на это, Макдэвид котируется явным фаворитом бомбардирской гонки у букмекеров за 2.00.

Российский форвард «Тампы» – второй с коэффициентом 5.00. Джей Ти Миллер из «Ванкувера» с 36-ю очками – третий (10.00).

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4 комментария
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Ответ Maxim Shumov
МакДи лишил фанов Саши единственной отдушины. Хотя - непонятно, почему они вообще радовались его травме
Ты в каждом своем тупом комментарии будешь Овечкина приплетать? К месту, не к месту везде сует. Плюсиков таким образом на нем хочешь получить🤦‍♂️
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+2
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МакДи лишил фанов Саши единственной отдушины.
Хотя - непонятно, почему они вообще радовались его травме
+2
-1
+1
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Ответ Maxim Shumov
МакДи лишил фанов Саши единственной отдушины. Хотя - непонятно, почему они вообще радовались его травме
Вы пытаетесь Овечкина пнуть даже в ветках, которые с ним не связаны :) Видимо это что-то личное.
+1
-1
0
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