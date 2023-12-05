Макдэвид – явный букмекерский фаворит гонки бомбардиров НХЛ, хотя отстает от Кучерова на 13 очков

Коннор Макдэвид набрал 29 (8+21) очков в 20 матчах сезона НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» занимает 15-е место в гонке бомбардиров лиги, отставая от лидирующего Никиты Кучерова на 13 очков.

Несмотря на это, Макдэвид котируется явным фаворитом бомбардирской гонки у букмекеров за 2.00.

Российский форвард «Тампы» – второй с коэффициентом 5.00. Джей Ти Миллер из «Ванкувера» с 36-ю очками – третий (10.00).

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