Аспас забил 12+ голов в Ла Лиге в 8 сезонах подряд. 1.85 – у форварда будет минимум 8 мячей в этом сезоне
Нападающий «Сельты» Яго Аспас забил один мяч в 14 турах чемпионата Испании.
Букмекеры не верят, что 36-летний испанец сможет продлить личный тренд из 12+ голов за сезон Ла Лиги. Аспас забил минимум 12 мячей в восьми последних чемпионатах.
«Бетсити» дает коэффициент 1.85 на то, что Аспас забьет хотя бы 8 голов в этом сезоне испанской лиги.
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