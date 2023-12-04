Аспас забил 12+ голов в Ла Лиге в 8 сезонах подряд. 1.85 – у форварда будет минимум 8 мячей в этом сезоне

Нападающий «Сельты» Яго Аспас забил один мяч в 14 турах чемпионата Испании.

Букмекеры не верят, что 36-летний испанец сможет продлить личный тренд из 12+ голов за сезон Ла Лиги. Аспас забил минимум 12 мячей в восьми последних чемпионатах.

«Бетсити» дает коэффициент 1.85 на то, что Аспас забьет хотя бы 8 голов в этом сезоне испанской лиги.

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