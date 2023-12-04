ФНС подала в суд на «1хСтавку». У букмекера могут отозвать лицензию

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала исковое заявление против юрлица БК «1xСтавка» (ООО «Ставка РУ»), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск зарегистрирован Арбитражным судом Брянской области 29 ноября 2023 года. О предмете иска ничего не известно, но, вероятно, ФНС инициировала процесс аннулирования букмекерской лицензии у «1хСтавки».

Букмекер приостановил деятельность в январе, а позже был отключен от системы ЕРАИ и ЦУПИС. Одним из критериев, по которому ФНС может запустить процесс аннулирования букмекерской лицензии, является неосуществление деятельности в течение 6 месяцев подряд.

Ранее ФНС потребовал у суда аннулировать букмекерские лицензии ООО «Ф.О.Н.» и ООО «Атлантик-М», ранее являвшихся юридическими лицами букмекеров «Фонбет» и Bettery.

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