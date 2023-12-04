Россияне незадекларировали минимум 510 млрд рублей в качестве выигрышей в БК. Задекларировано всего 90 млрд («РБ Бизнес»)

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Объем задекларированных выигрышей у российских букмекеров по итогам 2022 года составил 90,04 млрд рублей, сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС.

За год объем задекларированных выигрышей вырос более чем в два раза – с 42,5 млрд рублей в 2021 году.

«РБ Бизнес» проанализировал финансовые отчетности букмекерских компаний и выяснил, что фактический объем выплаченных выигрышей в 2022-м году может быть в шесть раз больше и составляет минимум 600 млрд рублей.

Таким образом, россияне могли не внести в декларацию минимум 510 млрд рублей от выигрышей у букмекеров.

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