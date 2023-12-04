Аналитик «Балтбета» Степанов: «Никто не платит налоги и отчисления так, как букмекеры. С нас очень хорошо берут налоги, эффективно»

Глава отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов рассказал о налоговом давлении на букмекеров.

– Насчет того, что бы такого запретить… Я бы, конечно, порезал еще эти все смежные истории – Форекс, торговля акциями. Не то чтобы порезал, а поставил бы с нами в одно поле, посадил бы в один огород.

То, как мы, букмекеры, платим налоги и отчисления, не платит никто. С нас очень хорошо берут налоги, очень эффективно. Так пускай и с других отраслей берут так же!

Как рассчитываются налоги на торговлю акциями Форекс? Да как хочешь, так и рассчитываются. И у них нет никаких отчислений ни на спорт, ни на что. Хотя, по сути, это тот же самый гемблинг. Раньше был продукт такой…

– Бинарные опционы. Кажется, так это называлось.

– Да, верно. Это совсем уже казино.

– Так, ну а что разрешить букмекерам? Что-то облегчить, уменьшить. Может, какие-то требования смягчить?

– От себя скажу: я не хочу, чтобы ничего нового ни разрешали, ни запрещали. Потому что любое изменение – это хренова куча работ. Вот запустили эти отчисления, хорошо. Мы платим. Но я лично каждый квартал вижу, как власти вводят все новые вещи.

Вместо облегчений, улучшений и прочего я просто хочу какой-никакой стабильности. Хотя бы там на года два с половиной.

Для отрасли это будет полезнее всего. Даже если завтра откроют возможность ставить на странные события вроде «Оскара» или чемпионата мира по сексу.

Я не думаю, что это даст такую пользу: все туда полезут. У всех компаний это изменит и структуру клиентов, и нарушит планы долгосрочные. Я уверен, что в конечном итоге это навредит всем. А вот стабильность — да, она позволит…

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