«Авангард» 13 раз сыграл вничью в основное время. Ни у кого нет больше в сезоне КХЛ

«Авангард» примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.

Омский клуб в 36 матчах сезона сыграл вничью в основное время 13 раз – это самый высокий показатель в лиге. Столько же ничьих только у «Барыса» и «Сибири».

В 3 из 4 последних домашних матчей «Авангарда» была зафиксирована ничья в основное время. Сегодня поставить на этот исход можно за 4.40.

Победа «Авангарда» идет с коэффициентом 1.74, успех «Амура» – за 4.50.

Матч состоится 4 декабря и начнется в 16:30 мск.

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