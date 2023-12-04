«Аталанта» встретится с «Торино». Миранчук забьет бывшему клубу за 6.00

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«Торино» примет «Аталанту» в матче 14-го тура Серии А.

Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук сыграет против бывшего клуба. Поставить на гол 28-летнего россиянина можно с коэффициентом 6.00.

Миранчук в этом сезоне провел на поле 216 минут за 7 игр в чемпионате Италии и Лиге Европы и не отметился результативными действиями.

Матч состоится 4 декабря и начнется в 22:45 мск.

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