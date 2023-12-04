С 1.85 до 1.25 рухнул коэффициент на гол Роналду на Евро-2024 после жеребьевки

В Германии состоялась жеребьевка Евро-2024.

Сборная Португалии попала в одну группу с Турцией, Чехией и победителем Пути С (Грузия, Люксембург, Греция или Казахстан).

После жеребьевки коэффициент на гол Роналду на турнире рухнул с 1.85 до 1.25.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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