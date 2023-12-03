«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют уже в 1/32 финала Кубка Англии. «Сити» – фаворит турнира

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Прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. 

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют в начале января, еще в трех матчах клубы АПЛ сыграют друг против друга: «Тоттенхэм» и «Бернли», «Брентфорд» и «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Эвертон». 

«Сити» получили «Хаддерсфилд», «Юнайтед» – «Уиган», «Ньюкасл» – «Сандерленд», а «Челси» – «Престон». Фафоритом турнира по мнению букмекеров остается «Ман Сити»:

«Манчестер Сити» – 4.00

«Ливерпуль» – 9.00

«Арсенал» – 10.00

«Челси» – 10.00

«Манчестер Юнайтед» – 10.00

«Ньюкасл» – 11.00

«Тоттенхэм» – 15.00

Матчи третьего раунда Кубка Англии сыграют в уикенд 5-8 января 2024 года.

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1 комментарий
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Ну это классика жеребьевки
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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