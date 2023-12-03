70% игроков БЕТСИТИ уверены в победе «Барселоны» в матче с «Атлетико

3 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле примет «Атлетико». Встреча начнется в 23:00.

Команды занимают соседние места в таблице. Мадридцы находятся на третьей строчке, каталонцы идут четвертыми. У обоих клубов по 31 очку, но «Атлетико» имеет преимущество по дополнительным показателям.

В последних пяти турах «Барселона» выиграла трижды, в активе столичной команды четыре победы в пяти встречах.

Сине-гранатовые выиграли шесть из семи матчей сезона на своем поле. Единственную осечку коллектив Хави допустил в игре с «Реалом» (1:2).

Победой «Барселоны» завершились три последние очные встречи. Успехом каталонцев закончились четыре из шести последних домашних игр против «Атлетико».

Действующий чемпион Испании считается фаворитом предстоящей встречи. В БЕТСИТИ на П1 предлагают коэффициент 2.07. Победу «Атлетико» можно взять за 3.70, такой же котировкой оценивается вероятность ничейного исхода.

Игроки БЕТСИТИ считают, что каталонцы продолжат победную серию в матчах с командой Диего Симеоне. 70% бетторов поставили на победу «Барселоны», 15% взяли выигрыш «Атлетико», еще 15% выбрали ничью.

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