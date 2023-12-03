«Наполи» – «Интер»: как ставят игроки БЕТСИТИ

3 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 22:45.

Миланский клуб с 32 очками возглавляет таблицу Серии А. Команда Симоне Индзаги победила в четырех из пяти последних матчей чемпионата. В предыдущем туре «Интер» сыграл вничью со своим главным на данный момент конкурентом «Ювентусом» (1:1).

«Наполи» с 24 баллами находится на четвертой строчке. В середине ноября у действующих чемпионов Италии сменился главный тренер. Место Руди Гарсии занял Вальтер Мадзарри.

Под руководством нового коуча неаполитанцы сыграли два матча. В Серии А команда обыграла в гостях «Аталанту» (2:1), а в середине недели уступила «Реалу» (2:4) в Лиге чемпионов.

«Наполи» победил всего в одном из пяти последних очным матчей. В двух встречах успех остался за «Интером», еще два раза фиксировался ничейный результат.

В четырех из пяти последних игр был обмен голами. В БЕТСИТИ на «ОЗ-да» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.67.

Победа миланцев идет за 2.44, на успех «Наполи» предлагается 2.90, на ничью дают 3.90.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита матча. На победу неаполитанцев поставили 33% бетторов, выигрыш «Интера» взяли 35% игроков, ещё 32% выбрали ничейный исход.

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