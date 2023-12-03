Игроки БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом матча с «Тоттенхэмом»

3 декабря в рамках 14-го тура АПЛ «Ман Сити» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 19:30.

В прошлом туре «Сити» сыграл вничью в домашнем матче с «Ливерпулем» (1:1) и потерял лидерство в чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы не смогла победить во второй игре подряд и опустилась на второе место в таблице.

Проблемы «Тоттенхэма» гораздо серьезнее. Лондонцы ударно стартовали, но сейчас идут на серии из трех поражений. Вследствие таких результатов коллектив Анге Постекоглу упал на пятую строчку.

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних очных матчей, но в предстоящей встрече считается аутсайдером. В БЕТСИТИ на победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 9.70, вероятность выигрыша «Ман Сити» оценивается в 1.31, ничейный исход идет за 6.50.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд забил в четырех из пяти последних матчей в АПЛ. В БЕТСИТИ взять гол норвежца в предстоящей встрече можно за 1.50.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в успехе команды Гвардиолы. На победу хозяев поставили 87% бетторов, только 8% верят в «Тоттенхэм», еще 5% выбрали ничью.

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