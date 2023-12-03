«Локомотив» – «Зенит»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы гостей взять реванш за поражение в первом круге

3 декабря в рамках 17-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30.

После победы в матче прошлого тура с «Сочи» (3:0) и осечки «Краснодара» петербуржцы возглавили таблицу чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 33 очка и на один пункт опережает кубанский клуб.

«Локомотив» с 25 баллами находится на восьмом месте. В предыдущем туре РПЛ москвичи упустили победу над «Крыльями Советов», пропустив два мяча в компенсированное время.

Потери москвичей не ограничилась упущенными очками. За резкую критику в адрес судей по два матча дисквалификации получили главный тренер Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов.

«Зенит» выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ, «Локомотив» в шести последних турах победил только один раз.

В четырех предыдущих очных матчах успех был на стороне петербуржцев, при этом в первом круге нынешнего чемпионата сильнее оказался столичный клуб – 2:1.

«Зенит» идет фаворитом по линии БЕТСИТИ. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.15. На выигрыш «Локомотива» предлагается 3.50, вероятность ничьи оценивается в 3.70.

Бетторы БЕТСИТИ уверены, что команда Семака возьмет реванш. Победу действующего чемпиона выбрали 80% игроков. Только 5% бетторов верят в москвичей, еще 15% поставили на ничейный исход.

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