Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Ньюкасл» – «Ман Юнайтед»

2 декабря в матче 14-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Ман Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23:00.

Команды – соседи по турнирной таблице. «МЮ» с 24 очками занимает шестое место, «Ньюкасл» с 23 баллами находится на одну строчку ниже.

«Ман Юнайтед» выиграл три последних матча в чемпионате. В этих встречах коллектив Эрика тен Хага не пропустил ни одного мяча.

«Ньюкасл» в предыдущем туре разгромил на своем поле «Челси» (4:1). Команда Эдди Хау одна из лучших в АПЛ по набранным очкам в домашних матчах. На «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» победил в шести из семи игр сезона.

В прошлом розыгрыше АПЛ коллектив Хау обыграл «МЮ» со счетом 2:0 на своем поле, а на «Олд Траффорд» была зафиксирована ничья 0:0.

«Ньюкасл» подходит к предстоящей встрече в статусе фаворита. В БЕТСИТИ победу хозяев можно взять за 1.95, на ничью предлагается коэффициент 3.90, успех манкунианцев оценивается в 4.00.

Игроки БЕТСИТИ солидарны с букмекерскими котировками. На П1 поставили 65% бетторов, 22% выбрали ничью, 13% верят, что три очка увезет домой «Ман Юнайтед».

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