Голдобин забил 1 гол в 5 матчах. Он перестал быть букмекерским фаворитом снайперской гонки КХЛ
Николай Голдобин потерял первое место в списке лучших снайперов сезона КХЛ.
Нападающий «Спартака» забросил одну шайбу в 5 последних матчах. На первую строчку в гонке снайперов КХЛ с 26-ю голами вышел нападающий «Авангарда» Рид Буше. У Голдобина на один гол меньше – 25.
Американский хоккеист стал букмекерским фаворитом на победу в снайперской гонке. Поставить на него можно за 1.80, на Голдобина – за 2.00.
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