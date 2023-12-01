Голдобин забил 1 гол в 5 матчах. Он перестал быть букмекерским фаворитом снайперской гонки КХЛ

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Николай Голдобин потерял первое место в списке лучших снайперов сезона КХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил одну шайбу в 5 последних матчах. На первую строчку в гонке снайперов КХЛ с 26-ю голами вышел нападающий «Авангарда» Рид Буше. У Голдобина на один гол меньше – 25.

Американский хоккеист стал букмекерским фаворитом на победу в снайперской гонке. Поставить на него можно за 1.80, на Голдобина – за 2.00.

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2 комментария
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В следующей игре хет-трик! ... и снова фаворит??
Клоуны
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