В текущем году Казахстанская Федерация Футбола, совместно с UEFA, представила обширную программу по модернизации стадионов в различных регионах страны. Основным спонсором этой значимой инициативы выступила компания 1XBET.

Ключевой целью этой программы является обновление покрытия стадионов, соответствующих высоким стандартам UEFA.

“Дорогостоящий искусственный газон должен повысить мотивацию спортсменов, а также привить юным дарованиям любовь к футболу. Надеемся, что усилия большого количества рабочих, что трудились и трудятся во время данного проекта, помогут в достижении поставленных целей”, – заявляют представители спонсора проекта из компании 1XBET.

Стадионы в Шымкенте и посёлке Балпик Би, недалеко от Талдыкоргана, уже восстановлены и открыты для публики, а также в городе Актобе введён в эксплуатацию стадион ДЮСШ. Жители данных городов уже могут оценить качество ремонта.

Непосредственное “открытие дверей” происходит при поддержке местного городского муниципалитета. Передача стадиона местным жителям осуществляется в присутствии акимата города, руководителей проекта “ALAÑ”, спонсоров, а также личного присутствия президента федерации футбола Казахстана Адлета Барменкулова и главного тренера сборной Магомеда Адиева.

Во время реновации ожидается открытие стадионов в Алматы (стадион ЦСКА) и Актау (стадион “Каспий”).