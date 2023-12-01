Коэффициент на победу «Байера» в Бундеслиге обвалился с 51.00 до 4.00

Букмекеры считают «Байер» главным конкурентом «Баварии» в чемпионате Германии.

Клуб из Леверкузена в 12 стартовых турах Бундеслиги потерял очки лишь однажды (2:2 с «Баварией») и лидирует в лиге, опережая мюнхенский клуб на два очка.

Перед началом сезона поставить на победу «Байера» в чемпионате можно было за 51.00, сейчас – за 4.00. «Бавария» остается главным фаворитом чемпионата за 1.27.

В Кубке Германии, откуда мюнхенцы уже вылетели, «Байер» считается основным фаворитом – 3.20.

Клуб из Леверкузена ни разу в истории не выигрывал чемпионат Германии.

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