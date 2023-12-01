ФК «Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в новой форме

2 декабря в рамках 17-го тура Чемпионата России по футболу ФК «Сочи» сыграет с ФК «Крылья Советов». На домашнюю игру хозяева поля выйдут в новой футбольной форме, предоставленной официальным партнёром клуба – букмекерской компанией «Лига Ставок». Насыщенно-синяя форма сочинцев от студии Quberten сочетает в себе декоративный и функциональный дизайн, вдохновленный красотой и мощью Чёрного моря.

Футбольный матч «МИР Российской Премьер-Лиги» между клубами «Сочи» и «Крылья Советов» состоится 2 декабря 2023 года в Сочи на стадионе «Фишт». На игре южане впервые продемонстрируют новый комплект клубной формы от «Лиги Ставок», разработкой которой занималось спортивное дизайн-бюро Quberten. В отличие от многих других команд РПЛ, форма ФК «Сочи» сочетает в себе красоту и технологичность.

«Форма пропитана морской темой. Через футболку проходит крупный градиент: цвет перетекает из лазурного в глубокий синий, а лампас на плечах отсылает к фирменному элементу “Лиги ставок” — каркасу ворот. На внутренней части воротника располагается ленточный паттерн, основанный на геометрии ворот, а также слоган сезона “На одной волне”. Ещё одной отличительной особенностью формы является графика перфорации номеров в виде цифровой волны. Мы рассчитываем, что новую форму полюбят не только футболисты клуба, но и болельщики», — рассказал руководитель Quberten Михаил Антипин.

«Уже почти полгода мы активно сотрудничаем с “Лигой Ставок” – одним из лидеров российского букмекерского рынка. За это время нам с партнёрами удалось успешно реализовать ряд проектов, направленных на развитие в Сочи индустрии спортивных развлечений. И мы рассчитываем, что создание новой формы клуба позволит нам развить эти достижения, повысить лояльность любителей футбола и привлечь к клубу новых болельщиков», — отметил генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«БК “Лига Ставок” имеет огромный опыт поддержки и развития национального спорта, в том числе через многолетнее сотрудничество с Российской Премьер-Лигой. Новый дизайн формы ФК “Сочи” вдохновлен красотой и мощью Чёрного моря: насыщенный синий цвет символизирует бескрайность моря, а оттенки морской волны создают уникальный и запоминающийся образ. Такое сочетание придает форме элегантность и стиль, отражая силу и энергию партнёрства “Лиги Ставок” с ФК “Сочи”, а также нашу всестороннюю поддержку клуба в нелёгкий момент. Мы рассчитываем, что с новым комплектом формы команду ожидают новые победы и более высокие позиции в турнирной таблице», — прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Лиги Ставок» Татьяна Зворыгина.