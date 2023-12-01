«Динамо» стало явным фаворитом Запада у букмекеров. Победа «Спартака» поднялась с 3.50 до 5.00

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Букмекеры обновили котировки на итоги регулярного чемпионата в Западной конференции.

Главным фаворитом Запада стало «Динамо» – коэффициент на победу москвичей снизился с 3.50 до 2.85.

«Спартак» после сенсационного поражения от «Куньлуня» (3:5) поднялся с 3.50 к 5.00. Такой же коэффициент еще у трех клубов – ЦСКА, «Локомотива» и СКА.

Далее идет нижегородское «Торпедо» (20.00). На остальные клубы дают коэффициенты выше 100.00.

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1 комментарий
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ну рано еще говорить о лидере запада в конце регулярки, но с букмекерами согласиться можно на данный момент - Динамо более других сейчас смотрится посильнее чуток в играх....будем посмотреть..
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