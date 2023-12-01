У «Ювентуса» всего одно поражение в сезоне и 5 побед в 6 последних матчах. Высокие 1.96 дают на туринцев в игре с «Монцей»
«Монца» примет «Ювентус» в рамках 14-го тура Серии А.
Туринский клуб победил в 5 из 6 последних матчей. Кроме того, у «Ювентуса» лишь одно поражение в этом сезоне – от «Сассуоло» (2:4) в сентябре.
Однако, букмекеры дают на сегодняшнюю победу туринцев высокие 1.96. Поставить на «Монцу» можно за 4.50, на ничью – за 3.40.
Матч состоится 1 декабря и начнется в 22:45 мск.
«Унион» на серии из 16 матчей без побед, ставить против – очень выгодно
1 Интер
2 Ювентус
3 Милан
4 Наполи