У «Ювентуса» всего одно поражение в сезоне и 5 побед в 6 последних матчах. Высокие 1.96 дают на туринцев в игре с «Монцей»

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«Монца» примет «Ювентус» в рамках 14-го тура Серии А.

Туринский клуб победил в 5 из 6 последних матчей. Кроме того, у «Ювентуса» лишь одно поражение в этом сезоне – от «Сассуоло» (2:4) в сентябре.

Однако, букмекеры дают на сегодняшнюю победу туринцев высокие 1.96. Поставить на «Монцу» можно за 4.50, на ничью – за 3.40.

Матч состоится 1 декабря и начнется в 22:45 мск.

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«Унион» на серии из 16 матчей без побед, ставить против – очень выгодно

10 комментариев
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Так победы в один мяч в основном. ТМ посмотрите, там как раз норм должно быть.
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Хватит пиарить лудку, некоторые люди потом в шоке 🤯 от долгов
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Очень хороший кэф на победу, надо ставить, 90% что Ювентус выиграет
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Ювентус так потихоньку потихоньку по 1-0 и смотришь уже на 2 месте, вот вам и Аллегри которого все гнобили, а он вот какой, норм тренер оказывается
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Думаю топ 4 будет таким :
1 Интер
2 Ювентус
3 Милан
4 Наполи
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Ювентус в этом сезоне только 2 раза забил 3 гола, 5 раз было 1-0, ещё 2 раза 0-0 и 2 раза 2 гола забил, смело можно ставить тм 2,5 или 1-2 гола
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Ювентус победит и тм 2,5 так и будет 100%
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Ответ d.xoxlov
Так победы в один мяч в основном. ТМ посмотрите, там как раз норм должно быть.
На Ювентус уже лет так 15 можно смело ставить на забьют 1- 2 гола, как и на Атлетико М тоже
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Ответ Марио 9
На Ювентус уже лет так 15 можно смело ставить на забьют 1- 2 гола, как и на Атлетико М тоже
Да не, при Сарри и Пирло запускали по 2-3 влёгкую. Да и при Конте веселее было. Последние года два-три – это да.
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Ответ d.xoxlov
Да не, при Сарри и Пирло запускали по 2-3 влёгкую. Да и при Конте веселее было. Последние года два-три – это да.
Ну я то уже 20 лет как ставлю, Ювентус в основном 1-2 гола забивает и в оборону уходит, 3 гола забивают только по большим праздникам
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