У «Ювентуса» всего одно поражение в сезоне и 5 побед в 6 последних матчах. Высокие 1.96 дают на туринцев в игре с «Монцей»

«Монца» примет «Ювентус» в рамках 14-го тура Серии А.

Туринский клуб победил в 5 из 6 последних матчей. Кроме того, у «Ювентуса» лишь одно поражение в этом сезоне – от «Сассуоло» (2:4) в сентябре.

Однако, букмекеры дают на сегодняшнюю победу туринцев высокие 1.96. Поставить на «Монцу» можно за 4.50, на ничью – за 3.40.

Матч состоится 1 декабря и начнется в 22:45 мск.

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