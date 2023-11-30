Три последних матча «Ак Барса» и «Автомобилиста» завершились вничью в основное время. Уральцы обязательно побеждали в овертайме/буллитах
«Ак Барс» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
В трех последних личных встречах команды сыграли вничью в основное время. В овертайме или буллитах обязательно побеждали уральцы.
Поставить на ничью в сегодняшнем матче можно за 4.40. «Автомобилист» победит в овертайме за 14.00, по буллитам – за 13.50.
Игра пройдет 30 ноября и начнется в 19:30 мск.
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