8.50 – коэффициент на выход «МЮ» в плей-офф ЛЧ. Нужна победа над «Баварией» и ничья «Копенгагена» с «Галатасараем»

Букмекеры оценили шансы «МЮ» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре.

Для прохода в 1/8 финала англичанам нужно побеждать «Баварию» в заключительном туре и надеяться на то, что «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграют вничью.

Выход «Юнайтед» в плей-офф оценивается коэффициентом 8.50. На «Копенгаген» можно поставить за 1.80, у «Галатасарая» шансов меньше – 2.40.

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«МЮ» слился в матче с «Галатасараем»: 3:1 ➡️ 3:3. Коэффициенты штормило