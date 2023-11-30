8.50 – коэффициент на выход «МЮ» в плей-офф ЛЧ. Нужна победа над «Баварией» и ничья «Копенгагена» с «Галатасараем»
Букмекеры оценили шансы «МЮ» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре.
Для прохода в 1/8 финала англичанам нужно побеждать «Баварию» в заключительном туре и надеяться на то, что «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграют вничью.
Выход «Юнайтед» в плей-офф оценивается коэффициентом 8.50. На «Копенгаген» можно поставить за 1.80, у «Галатасарая» шансов меньше – 2.40.
«МЮ» слился в матче с «Галатасараем»: 3:1 ➡️ 3:3. Коэффициенты штормило