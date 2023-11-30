Сможет ли прервать «Астана» серию поражений в матчах с «Динамо»?

Теги Динамо Загреб Астана Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Ставки

«Динамо» (Загреб) – это некий злой гений для «Астаны». Пять матчей казахстанский клуб сыграл с хорватами, пять раз проиграл, забив лишь 1 мяч.

Смогут ли сегодня подопечные Григория Бабаяна прервать эту серию и параллельно решить задачу по выходу из группы Лиги Конференций? Узнаем сегодня.

Из того, что должно стать преимуществом «Астаны» – искусственное поле, домашние трибуны и запредельный настрой.

Букмекеры не верят, что казахстанский клуб сможет воспользоваться своими плюсами. Так компания UBET предлагает на победу «Астаны» поставить с коэффициентом 4,0, видя фаворитом «Динамо» с коэффициентом 1,83

 

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