Захарян вышел в старте «Сосьедада» против «Зальцбурга». 4.50 – россиянин забьет дебютный гол за клуб

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«Реал Сосьедад» принимает «Зальцбург» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе испанского клуба. Он впервые появился на поле в ЛЧ с первых минут.

Поставить на дебютный гол Захарян за «Сосьедад» в сегодняшней игре можно за 4.50.

Это 12-я игра Захаряна в составе «Сосьедада». Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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1 комментарий
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Nogoi89
Удачи, Арсен!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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