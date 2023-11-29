Захарян вышел в старте «Сосьедада» против «Зальцбурга». 4.50 – россиянин забьет дебютный гол за клуб
«Реал Сосьедад» принимает «Зальцбург» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе испанского клуба. Он впервые появился на поле в ЛЧ с первых минут.
Поставить на дебютный гол Захарян за «Сосьедад» в сегодняшней игре можно за 4.50.
Это 12-я игра Захаряна в составе «Сосьедада». Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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