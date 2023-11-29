«МЮ» упустил победу над «Галатасараем», ведя 2:0 и 3:1. В лайве на ничью давали 10.00

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«Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (3:3) в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Турецкий клуб отыгрался, уступая со счетом 0:2 и 1:3.

На 60-й минуте при счете 3:1 в пользу «МЮ» поставить на ничью можно было с коэффициентом 10.00.

Английский клуб остался на последнем месте в группе А перед последним туром. «Галатасарай» поднялся на вторую строчку, команды разделяет одно очко.

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«МЮ» слился в матче с «Галатасараем»: 3:1 ➡️ 3:3. Коэффициенты штормило

1 комментарий
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Рамин Халики
увольняйте лысого, пока не поздно
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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