Беллингем сделал 17 (14+3) голевых действий в 15 играх за «Реал». С «Наполи» гол/ассист будет за 1.90

«Реал» примет «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем сделал 17 результативных действий в 15 матчах за новый клуб. У него 14 голов и 3 ассиста.

Поставить на то, что англичанин забьет или отдаст голевую передачу в сегодняшнем матче, можно за 1.90. Отдельно на гол Беллингема дают коэффициент 2.70, на ассист – 4.00.

Игра состоится 29 ноября и начнется в 23:00 мск.

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