Последний шанс для «Астаны» на евровесну

Теги Динамо Загреб Астана Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Ставки

«Астана» в рамках пятого игрового дня Лиги Конференций примет на своем поле «Динамо» (Загреб), соперника, которого за пять матчей казахстанские футболисты не сумели обыграть ни разу.

Ситуация в группе сложилась такая, что есть явный фаворит – «Виктория» (Чехия) и три команды, которые борются за 2 место.

И в случае победы дома над «Динамо», подопечные Григория Бабаяна процентов на 90 себе обеспечат евровесну – выход в плей-офф Лиги Конференций.

Но для этого нужно побеждать. Букмекерская компания Fonbet не верит в победу подопечных Григория Бабаяна, предлагая поставить на победу казахстанской команды с коэффициентом 3,75. Тогда как на победу «Динамо» коэффициент составит 1.91

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