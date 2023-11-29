«Балтбет» планирует выйти на рынок Латинской Америки: «Там очень любят спорт»

Глава отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов рассказал о планах букмекера выйти на рынок Латинской Америки.

– Я люблю Латинскую Америку. В прошлом году я прилетел в Буэнос-Айрес 18 декабря. В тот же день Аргентина стала чемпионом мира по футболу. Я об этом не знал, заказывал билеты за полгода до этого.

И да, первый день, день финала, было все обалденно. Мне не удалось уехать из аэропорта до гостиницы, потому что весь центр города стоял.

Люди разошлись, Я подумал: «Ладно, это один день, черт с ним, на следующий день будет получше». На следующий день я вышел, люди везде, пиво разлито, все в футболках сборной Аргентины. Ну, думаю, ладно, хорошо, бывает всякое.

На следующий день мне надо было вылетать в Сантьяго, и мне сразу сказали, что надо такси заказывать не от отеля: опять будет празднество, потому что сборная прилетает.

Вот в Южной Америке: Бразилия, Мексика, Аргентина и Чили в меньшей степени. Вот там конкуренция с какими-то мобильными играми, с «Форексом» гораздо ниже, да и спорт будет выигрывать всегда.

Даже несмотря на то, что там легально работают казино, люди очень любят спорт. Хотелось бы, чтобы «Балтбет» получил лицензию в одной из таких стран, где наша философия раскрылась в большей степени. Там люди любят спорт.

– В какой перспективе вы планируете выход на эти страны?

– С учетом того, что мы перестроили свой программный комплекс, думаю, что в течение года-полутора. Если будет такое решение, то сможем выйти. Но опять же, в каждой стране там свое законодательство, свои лицензии, – сказал Степанов.

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