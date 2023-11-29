Ставка «обе забьют» прошла во всех матчах «Баварии» в этой ЛЧ. С «Копенгагеном» сыграет за 1.81

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«Бавария» примет «Копенгаген» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В четырех матчах немецкого клуба в этом розыгрыше ЛЧ обязательно забивали обе команды.

В сегодняшней встрече ставка «обе забьют» идет с коэффициентом 1.81. «Бавария» досрочно вышла из группы с первого места.

Матч состоится 29 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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