«Бенфика» – фаворит матча с «Интером» по версии букмекеров. У клуба 0 очков в 4 турах

«Бенфика» примет «Интер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб досрочно вышел в плей-офф турнира, набрав 10 очков в четырех турах. «Бенфика» идет последней в группе D – португальцы проиграли все матчи.

Хозяева – фавориты встречи за 2.50. Победа «Интера» идет за 2.85, ничья – с коэффициентом 3.60.

Матч пройдет 29 ноября и начнется в 23:00 мск.

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