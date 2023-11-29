«Реал» только побеждает «Наполи» – сегодня тренд продлится за 1.92

«Реал» примет «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды трижды встречались в современной истории, и все три раза победил «Реал» – 3:2 в октябре и дважды по 3:1 в 2017 году.

Мадридцы – фавориты сегодняшней встречи за 1.92. Поставить на победу «Наполи» или ничью можно с одинаковым коэффициентом – 4.00.

Матч пройдет 29 ноября и начнется в 23:00 мск.

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