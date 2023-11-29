Бетторы БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом матча Лиги чемпионов с «Наполи»

29 ноября в матче пятого тура Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Наполи». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00.

«Реал» выиграл все четыре встречи в нынешнем розыгрыше ЛЧ, набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. «Наполи» с семью баллами находится на второй строчке в таблице группы С.

Испанский клуб в отличной форме. Команда Карло Анчелотти не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах. В девяти из этих игр мадридцы победили, две встречи завершились вничью.

«Реал» выиграл семь из восьми матчей сезона на своем поле. В Лиге чемпионов мадридцы также победили в семи и восьми предыдущих домашних поединков.

«Наполи» в середине ноября сменил главного тренера. Место Руди Гарсии занял Вальтер Мадзарри. В первом матче под его руководством неаполитанцы победили «Аталанту» (2:1). Всего же в последних пяти встречах «Наполи» выиграла два раза.

Игра первого круга завершилась со счётом 3:2 в пользу «Реала». В ответной встрече испанский клуб также считается фаворитом. В БЕТСИТИ на победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.92. На успех «Наполи» и ничью дают по 4.00.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в продолжении победной серии команды Анчелотти. На хозяев ставят 60% игроков. 21% отдает предпочтение гостям, 19% от общего числа ставок на исход ушли на ничью.

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