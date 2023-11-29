Левандовски забил 3 гола в 11 матчах, но остается фаворитом бомбардирской гонки Ла Лиги у букмекеров
Роберт Левандовски не смог отличиться в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).
35-летний поляк в 11 последних матчах отличился всего три раза.
Левандовски продолжает оставаться фаворитом бомбардирской гонки Ла Лиги у букмекеров, хотя отстает от лидирующего Джуда Беллингема из «Реала» на четыре мяча – 7 против 11.
Поставить на победу Левандовского в гонке бомбардиров Ла Лиги можно за 2.50. Далее идут Беллингем (2.75) и Антуан Гризманн (8.00), у которого 9 мячей.
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