Левандовски забил 3 гола в 11 матчах, но остается фаворитом бомбардирской гонки Ла Лиги у букмекеров

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Роберт Левандовски не смог отличиться в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

35-летний поляк в 11 последних матчах отличился всего три раза.

Левандовски продолжает оставаться фаворитом бомбардирской гонки Ла Лиги у букмекеров, хотя отстает от лидирующего Джуда Беллингема из «Реала» на четыре мяча – 7 против 11.

Поставить на победу Левандовского в гонке бомбардиров Ла Лиги можно за 2.50. Далее идут Беллингем (2.75) и Антуан Гризманн (8.00), у которого 9 мячей.

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4 комментария
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Cruel Snake
Он сам в себя не верит, болельщиков раздражает, а букмекеры верующие какие
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Stanislav Vlasov
Я хоть и болельщик Реала, но ставлю на Гризмана.
Он выдает магию, даже когда Атлетико играет плохо.
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ЧИКО
Сегодня FC BARÇELONA исполнилось 124 года!!!! Я желаю, что это клуб в ближайшее время восстановил образ победителя и железный авторитет. Желаю, чтоб все, кто как-то связан с этим клубом, не забывали великую историю, гордо хранили традиции и душой и сердцем поддерживали родной клуб. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ FC BARÇELONA!!!
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ЧИКО
Ответ ЧИКО
Сегодня FC BARÇELONA исполнилось 124 года!!!! Я желаю, что это клуб в ближайшее время восстановил образ победителя и железный авторитет. Желаю, чтоб все, кто как-то связан с этим клубом, не забывали великую историю, гордо хранили традиции и душой и сердцем поддерживали родной клуб. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ FC BARÇELONA!!!
Тем которые ставят минусы я так скажу… спасибо за поздравление с днём рождения моей любимой команды… а вам я желаю приятной прогулки….
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