«МЮ» вылетит из Лиги чемпионов, если проиграет «Галатасараю» в Турции. У букмекеров нет фаворита

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«Галатасрай» примет «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб вылетит из турнира, если сегодня проиграет в Турции. На победу «Галатасарая» принимаются ставки с коэффициентом 2.65.

Поставить на успех «Манчестер Юнайтед» можно за 2.50. Ничья в матче идет за 4.00.

Встреча пройдет 29 ноября и начнется в 20:45 мск.

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30 лет назад «Галатасарай» уже выбивал «МЮ» из ЛЧ в безумной атмосфере: полиция била игроков, фанаты звонили в отель, угрожал даже посыльный

1 комментарий
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За Галатасарай сегодня !
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