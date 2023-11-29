«Ман Сити» победил «Лейпциг», уступая 0:2 к 54-й минуте. В лайве камбэк шел за 6.00

«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб проигрывал 0:2 к 54-й минуте. Поставить на победу «Ман Сити» в начале второго тайма можно было с коэффициентом 6.00.

«Манчестер Сити» досрочно занял первое место в группе G. «Лейпциг» вышел в плей-офф со второго места.

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