Арт-директор «Олимпа» Бадаев: «Звук лучше всего работает для узнавания бренда. 1xbet с барабанами перетряхнули индустрию и запомнились аудитории»

Арт-директор БК «Олимп» Денис Бадаев рассказал об особенностях работы в букмекерской индустрии.

– Давай начнем с актуального. С этого года ты работаешь арт-директором букмекерской компании Olimpbet. Есть ли особенности у спортивного дизайна в этой отрасли?

– Конечно. Букмекерским компаниями нельзя использовать в рекламе образы людей и животных. Поэтому дизайнеры ищут альтернативы, рассказывают о бренде через образы и символы. В какой-то степени это даже интереснее, чем придумывать дизайн для клубов.

Некоторые выкручиваются, но на грани. У Winline графический элемент в логотипе – фишка. Хотя казино у нас запрещены.

Мы недавно проводили аудит и анализировали что лучше работает для узнавания бренда. Меня удивило, что на первом месте – звук. 1X со своими барабанами в свое время жестко перетряхнули индустрию и запомнились аудитории. Но почему-то этим приемом мало кто пользовался.

– А у вас бывают правовые ликбезы о том, что можно и нельзя использовать в визуале?

– Смотри. У нас в Olimpbet сейчас подписан один клуб – воронежский «Факел». При этом в графике нам нужно регулярно использовать логотипы более-менее всех команд РПЛ и КХЛ.

И чтобы избежать лишних проблем с использованием айдентики клубов, у которых другие титульные партнеры, мы придумали альтернативные логотипы. Взяли действующие эмблемы, сохранили силуэты, цвета, а в остальном – трансформировали их.

– И вам не прилетает за это?

– Конечно нет, это же другой, новый уникальный знак, – сказал бывший арт-директор «Локомотива» и «Динамо» в интервью Sports.ru.

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