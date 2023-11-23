Букмекеры не верят, что Казахстан победит Грецию в стыках Евро-2024. На проход дают 4.60

Букмекер БЕТСИТИ опубликовал линию на стыковые матчи Евро-2024.

Казахстан считается явным аутсайдером полуфинального матча с Грецией. На выход команды Магомеда Адиева в финал стыков дают 4.60, на проход греков – 1.20.

В другом полуфинале квалификации Пути С Лиги наций встретятся Грузия и Люксембург. Грузины – фавориты за 1.57, на соперника дают 2.40.

Оба стыковых матча пройдут 21 марта 2024 года.

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