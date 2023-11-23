Финляндия впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Но шансов против Австралии мало – 7.00

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Сборная Финляндии встретится с Австралией в полуфинале Кубка Дэвиса.

Финские теннисисты впервые в истории вышли в 1/2 финала турнира. В 1/8 они прошли сборную США, а в четвертьфинале победили действующего чемпиона – Канаду.

Финляндия – явный аутсайдер предстоящего матча за 7.00. На проход австралийцев дают коэффициент 1.10.

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