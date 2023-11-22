Почти половина гемблеров в Германии играет на нелегальных платформах
Лейпцигский университет провел исследование рынка гемблинга в Германии по заказу местной Ассоциации онлайн-казино и Ассоциации спортивного беттинга.
Исследование показало, что почти половина гемблеров Германии (49,3%) играют на нелегальных платформах.
К незаконным отнесли тех нелицензированных в стране операторов, сайты которых доступны в Германии без использования VPN, предлагают немецкоязычную версию сайта и допускают регистрацию пользователей, указавших немецкий адрес прописки.
Исследование также показало, что 75% всех доходов онлайн-гемблинга в Германии приходится на нелегальные площадки. Бюджет страны ежегодно недополучает сотни миллионов евро.
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