Тринадцатый тур АПЛ. Где смотреть?

Наступил к концу перерыв на международные матчи, а значит, что настало время для лучшей лиги мира – АПЛ!

Уже с первого матча английский чемпионат заставит большое количество болельщиков примкнуть к экранам телевизоров. Постараемся разобраться какие матчи стоит посмотреть и разберем шансы команд в этом насыщенном уикенде.

Манчестер Сити – Ливерпуль | 25.11.2023 18:30

Главный матч 13-го тура АПЛ станет и первым в эти выходные. Вечер субботы начинается с противостояния Клоппа и Гвардиолы. Уже несколько лет именно эти два коллектива застолбили за собой звание сильнейших команд Англии и Европы. Шансы “МС” и “Ливерпуля” насколько равные, что рассматривая последние 10 матчей игр между ними можно увидеть, что явного фаворита нет. 4 победы подопечных Гвардиолы, 3 раза сильнее была дружина Юргена Клоппа, трижды матч заканчивался ничейным результатом. Интересный факт для любителей осуществлять ставки на Тоталы. 8! встреч из последних 10 матчей заканчивались с тоталом 4. Невероятный результат для лучших защит в мире. К примеру, предыдущую встречу в АПЛ, которая была в прошлом сезоне, с невероятной доминацией выиграла команда “МанСити” (4-1).

Компания 1xBet предлагает высокие коэффициенты на данный поединок. Победа хозяев оценивается в 1.74, а шансы “Ливерпуля” в 4.59. Интересный исход у ничейного результата – 4.5. Насколько вероятно, что два лидера АПЛ вновь устроят голевую феерию? Аналитики компании 1xBet считают, что ТБ 3.5 маловероятен и дают 2.34 на данный исход, самый высокий среди букмекеров. Коэффициент на ТМ 3.5 также довольно большой – 1.7. Мы же предполагаем, что противостояние “МС” и “Ливерпуля” пройдет в упурной борьбе. Тотал больше 2.5 выглядит крайне заманчиво, весь коэффициент на данный исход составляет 1.47.

Наш прогноз: ТБ 2.5 – 1.47

Ньюкасл Юнайтед – Челси | 25.11.2023 21:00

Далее в расписании не менее интригующий матч – “Ньюкасл” принимает “Челси”. Лондонский клуб, у которого был самый тяжелый календарь в ноябре/декабре, самоотверженно сыграл против двух главных претендентов на титул. Два матча – 8 голов против “Тоттенхэма” (4-1) и “МанСити” (4-4). В принципе, с лидерами чемпионата “синие” играют приличнее, чем с аутсайдерами. “Сороки” в свою очередь не так сильны в этом сезоне. Сказывается участие в Лиге Чемпионов против серьезнейших соперников по “группе “смерти”. Разрыв с первой строчкой составляет недосягаемые 8 баллов. Вероятно “Ньюкасл” в этом сезоне будет вести борьбу за попадание в Еврокубки, так как битва за ЛЧ сложнее, чем годом ранее. К тому же, коллектив Эдди Хау явно подустал, что доказывает череда травм атакующей линии. У “Челси” состояние команды не лучше. Интенсивные тренировки команды Почеттино не даются легко части футболистов. Постоянные травмы, рецидивы или вылеты во время матчей – философия нового состава “Челси”.

Учитывая последние результаты лондонцев, плюс невнятный статус “Ньюкасла”, компания 1xBet оценила шансы команд как равные. Аналитики верят в “Челси” и отдают щедрые 2.78 коэффициента для гостевой команды. Хозяева в лице “Ньюкасл Юнайтед” получили 2.62, что практически идентично котировкам на соперника. Мы же считаем, что отсутствие сильной линии атаки у “сорок” не даст возможности забить даже один гол, в отличие от “Челси”, которые вероятно нашли свою игру.

Наш прогноз: Обе забьют – нет – 2.15

Тоттенхэм – Астон Вилла | 26.11.2023 20:00

В воскресенье будет сыграно всего две встречи, из которых выделяется пара “Тоттенхэм” – “Астон Вилла”. Лидеры АПЛ нескольких месяцев потеряли важные очки, отдав первую строчку чемпиону “Манчестер Сити”. Отставание конечно не большое и составляет всего 2 очка, но именно два последних поражения могут решить судьбу долгожданного титула для “шпор”. Но интересен их оппонент в лице “Астон Виллы”, которые проводят классные последние сезоны. Этот розыгрыш АПЛ и вовсе стал одним из лучших в новейшей истории команды. 5-ая строчка и отставание от лидирующей позиции всего 3 балла. Команда Унаи Эмери прекрасно стартовала в новом сезоне и стала реинкарнацией прошлогоднего “Ньюкасла”. Коллектив из Бирмингема ещё не играл против самых грозных соперников (проиграли “Ньюкаслу” и “Ливерпулю”, выиграли у “Челси”).

Эксперты из компании 1xBet предполагают, что явного фаворита в этом матче нет. С небольшим преимуществом хозяев, аналитики дали следующие коэффициенты: “Тоттенхэм” – 2.36, ничья – 4.05, “Астон Вилла” – 2.92. Игра крайне неоднозначная, что подтверждают тоталы на голы. Тотал больше 3 составил 1.75, в то время как 3М оценили в 2.02 коэффициента. Мы не верим, что команды пробьют тотал 3Б.

Наш прогноз: Тотал меньше 3 – 2.02

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