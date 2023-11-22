«Вашингтон» выпал из топ-20 фаворитов Кубка Стэнли. «Вегас» и «Колорадо» – главные претенденты за 9.00
«Вашингтон» занимает 22-е место в списке фаворитов на победу в Кубке Стэнли по версии букмекеров.
Шансы команды Александра Овечкина на трофей оцениваются в 75.00. «Вашингтон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 20-ю очками.
«Вегас» и «Колорадо» – основные претенденты на победу в Кубке Стэнли. Их шансы оцениваются одинаково – по 9.00.
Топ-10 фаворитов Кубка Стэнли по версии букмекеров:
1-2. «Вегас» – 9.00
1-2. «Колорадо» – 9.00
3. «Бостон» – 10.00
4. «Даллас» – 10.50
5. «Рейнджерс» – 11.00
6. «Каролина» – 11.50
7. «Торонто» – 12.00
8. «Нью-Джерси» – 13.00
9. «Лос-Анджелес» – 16.00
10-11. «Эдмонтон» – 18.00
10-11. «Флорида» – 18.00
«Сочи» и «Зенит» – одно из самых понятных противостояний в РПЛ. Что будет в субботу в линиях букмекеров?
Эдмонтон на 10-11 месте. Хаха.