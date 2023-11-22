«Вашингтон» выпал из топ-20 фаворитов Кубка Стэнли. «Вегас» и «Колорадо» – главные претенденты за 9.00

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«Вашингтон» занимает 22-е место в списке фаворитов на победу в Кубке Стэнли по версии букмекеров.

Шансы команды Александра Овечкина на трофей оцениваются в 75.00. «Вашингтон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 20-ю очками.

«Вегас» и «Колорадо» – основные претенденты на победу в Кубке Стэнли. Их шансы оцениваются одинаково – по 9.00.

Топ-10 фаворитов Кубка Стэнли по версии букмекеров:

1-2. «Вегас» – 9.00

1-2. «Колорадо» – 9.00

3. «Бостон» – 10.00

4. «Даллас» – 10.50

5. «Рейнджерс» – 11.00

6. «Каролина» – 11.50

7. «Торонто» – 12.00

8. «Нью-Джерси» – 13.00

9. «Лос-Анджелес» – 16.00

10-11. «Эдмонтон» – 18.00

10-11. «Флорида» – 18.00

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6 комментариев

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Stas_M
Я бы Даллас выше котировал. Колорадо с бразильской системой, к сожалению, не победит
+1
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vzi
Даллас с кучей рингчейзеров. Только Кейна не хватает. По итогу слетят.

Эдмонтон на 10-11 месте. Хаха.
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Александр Сандалов
Так перед сезоном Эдмонтон в тройке был?Куда ж он делся ?)
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old folk
Торонто :)
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Сергей Орлов
Десятка без Виннипега это странно.
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Alex Rastrelli
Ответ Александр Сандалов
Так перед сезоном Эдмонтон в тройке был?Куда ж он делся ?)
Фальстарт .
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