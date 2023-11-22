В России создали программу для отслеживания сотрудников с опасным поведением. Один из критериев – посещение гемблинг-сайтов

В российской IT-компании «Стахановец» создали программу для выявления опасных сотрудников с помощью искусственного интеллекта.

Программа рассчитывает, какую потенциальную опасность для работодателя представляют действия каждого сотрудника. Под опасными действиями подразумевается посещение сайтов с азартными играми и магазинов в «даркнете», поиск работы, критика компании и топ-менеджеров.

Искусственный интеллект анализирует поведение пользователей за рабочим местом и составляет рейтинг потенциально опасных сотрудников по десятибалльной шкале.

Уровень риска зависит от количества времени, проведенного работником на потенциально вредных сайтах, и частого использования подозрительных слов. Работодатели могут скорректировать базовый список таких слов под особенности компании.

«Рейтинг помогает руководителям заблаговременно выявлять работников, которые способны нанести компании урон. Это могут быть как инсайдеры, планирующие передать третьим лицам конфиденциальную информацию, так и сотрудники, которые раскачивают обстановку в команде», — сообщил операционный директор «Стахановца» Александр Канатов.

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