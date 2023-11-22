Коэффициент на победу Бразилии в отборе ЧМ-2026 за 6 туров взлетел с 1.60 до 8.00. Аргентина – главный фаворит

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Сборная Бразилии проиграла три матча подряд в квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы занимают шестое место в турнирной таблице южноамериканского отбора с 7-ю очками.

Перед первым туром Бразилия был главным фаворитом на победу в отборе за 1.60. Сейчас шансы команды Фернандо Диниз оцениваются в 8.00.

Аргентина – главный фаворит квалификации по версии букмекеров. Поставить на них можно за 1.55, далее идет Уругвай – 4.50.

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