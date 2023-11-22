67% зависимых гемблеров Великобритании никому не рассказывали о своих проблемах

Благотворительная организация GamblingAware опубликовала новое исследование об игровой зависимости в Великобритании.

По результатам опроса 67% гемблеров, испытывавших зависимость от азартных игр, никому не рассказывали о своих проблемах.

39% мотивировали решение скрыть свои проблемы стыдом перед окружающими или чувством вины.

76% из тех, кто открыто признался в зависимости от азартных игр, почувствовали себя лучше после этого.

«Тревожно наблюдать такое количество людей, борющихся с зависимостью наедине. В таких случаях вред от гемблинга очень трудно распознать со стороны.

Поэтому критически важно, чтобы люди, которых затронула проблема игровой зависимости, знали, что есть множество доступных служб поддержки, и что они могут чувствовать себя в безопасности, обратившись к ним за помощью.

Для всех, кто может получить вред от азартных игр, первым шагом в случае возникновения проблем должно стать их открытое признание и первый разговор об этом. В идеале как можно скорее», отметила исполнительный директор GamblingAware Зои Осмонд.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу