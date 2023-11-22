В матчах Аргентины и Бразилии забивает только одна команда. Тренд сыграл в восьмой игре подряд

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Ставки на спорт квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборная Аргентины победила Бразилию (1:0) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.

Команды любят играть низовые матчи. В восьми личных встречах подряд забивает только одна сборная, а тотал меньше 2,5 сыграл в 9 из 10 матчей.

Бразилия опустилась на 6-е место в турнирной таблице квалификации. Аргентинцы продолжают лидировать.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий