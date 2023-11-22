В матчах Аргентины и Бразилии забивает только одна команда. Тренд сыграл в восьмой игре подряд

Сборная Аргентины победила Бразилию (1:0) в южноамериканском отборе ЧМ-2026.

Команды любят играть низовые матчи. В восьми личных встречах подряд забивает только одна сборная, а тотал меньше 2,5 сыграл в 9 из 10 матчей.

Бразилия опустилась на 6-е место в турнирной таблице квалификации. Аргентинцы продолжают лидировать.

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