Греция вела с Францией, но упустила победу – 2:2. При 0:1 на греков давали 25.00

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Греция и Франция сыграли вничью (2:2) в квалификации Евро-2024.

Греки пропустили первыми на 42-й минуте. В начале второго тайма на их победу давали коэффициент 25.00.

После двух голов хозяев на 56-й и 61-й минутах коэффициент на победу Греции взлетел до 1.60. Французы отыгрались в концовке.

Греция не позволила Франции впервые за 19 лет завершить квалификацию с максимальным количеством очков.

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