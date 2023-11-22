Греция вела с Францией, но упустила победу – 2:2. При 0:1 на греков давали 25.00
Греция и Франция сыграли вничью (2:2) в квалификации Евро-2024.
Греки пропустили первыми на 42-й минуте. В начале второго тайма на их победу давали коэффициент 25.00.
После двух голов хозяев на 56-й и 61-й минутах коэффициент на победу Греции взлетел до 1.60. Французы отыгрались в концовке.
Греция не позволила Франции впервые за 19 лет завершить квалификацию с максимальным количеством очков.
Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу
Комментарии